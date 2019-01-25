В память о каждом дне блокады Ленинграда зажгут 872 свечи

25.01.19 10:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 января. Interfax-Russia.ru - В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от немецких войск в годы Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и Москве пройдут памятные акции, выставки, кинопоказы и концерты, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве культуры РФ.

"26 января парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет концерт "Память о подвиге". Его дополнит акция "Блокадный хлеб" и флешмоб "Мы помним" - в память о каждом дне блокады зажгут 872 свечи. В тот же день реконструкторы Международного военно-исторического фестиваля "В полосе прорыва" воспроизведут операцию по снятию блокады Ленинграда. У мемориала "Январский гром" на Гостилицком шоссе сойдутся советские войска и солдаты Вермахта - с танками, бронемашинами, артиллерийскими орудиями", - сообщили в пресс-службе министерства.

С 25 по 27 января на Малой Садовой и Итальянской улицах, Манежной площади развернется проект "Улица жизни", экспозиция - погружение в блокадные реалии. В Большом зале Санкт-Петербургского Союза художников пройдет выставка живописи, скульптуры, графики художников-ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.

"Главным событием станет парад на Дворцовой площади утром 27 января. Вечером на фасаде арки Главного штаба покажут мультимедийное представление "Салют над Ленинградом" - под музыку Дмитрия Шостаковича и стихи Ольги Берггольц", - отметили в сообщении.

В Москве в кинотеатрах сети "Москино" пройдут показы экранизации книги Ольги Берггольц "Дневные звезды", повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония", фильма "Два бойца", снятого во время войны в эвакуации в 1943 году и другие.

Также в честь снятия блокады Ленинграда в столице состоится концерт российского национального молодежного симфонического оркестра под руководством Владимира Федосеева и Государственной академической капеллы России имени Александра Юрлова, которые исполнят Реквием для солиста, хора и оркестра итальянского композитора Джузеппе Верди, добавили в Минкульте.

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

По данным на 1 января 1941 года в Ленинграде проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около 1 млн человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.