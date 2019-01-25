По новой схеме: сообщения о бомбе получили десятки школ и больниц в Сибири и на Дальнем Востоке
  
На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
   
Право на списание: Генпрокуратура поддержала "Газпром" в споре с Чечней о списании долгов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
25.01.19 10:38

Новый случай гриппа выявлен на площадке "Евродона"

© РИА Новости. Алексей Владыкин
25 января. Interfax-Russia.ru- Грипп птиц выявлен еще на одной птицеводческой площадке ООО "Урсдон", входящего в агрохолдинг "Евродон", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службы "Евродона".

"Сегодня мы получили официальное подтверждение лабораторных исследований, что на второй площадке выявлен грипп птиц", - сказал представитель компании.

Грипп выявлен на участке Ун-2, который входил в карантинную зону, так называемую угрожающую зону.

В пресс-службе не сообщили о количестве павшей птицы.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года очаг гриппа птиц был выявлен на участке несушки N1 "Урсдона".

Как говорится в сообщении областной администрации, согласно протоколам исследований Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ, в пробах из внутренних органов павших на площадке УН-2 "Урсдона" индеек выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5.

Расстояние от Ун-2 до ближайшей площадки Ун-3, где содержится птица - 7 км, расстояние до участка Ун-4 - 12,5 км, расстояние до ближайшего населенного пункта - хутора Пухляковский - порядка 2,5 км.

Эпизоотическим очагом заболевания в "Урсдоне" признана территория площадки Ун-2, угрожаемой зоной территории хутора Пухляковский и поселка Донские Зори, зоной наблюдения - станицы Раздорская и Мелиховская, а также поселок Керчикский и хутор Исаевский.

С сегодняшнего дня в очаге заболевания проводятся мероприятия по его локализации и недопущению распространения возбудителя.

В угрожаемой зоне и зоне наблюдения ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах, также планируются мониторинговые исследования дикой и синантропной птицы.

Отмечается, что в связи со сложной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц на территориях предприятий, входящих в группу "Евродон", государственной ветеринарной службой региона обеспечен еженедельный мониторинг на грипп птиц в предприятиях с доставкой проб в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию.

В декабре 2016 года и весной 2017 года агрохолдинг уже пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло ущерб компании в 160 млн рублей. Это привело к финансовым сложностям, в частности, с выплатами по кредитам. "Евродон" контролируется ВЭБом.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.01.19 11:18
Декоративное цифровое табло установят на станции метро "Ржевская" в Москве
.
  25.01.19 10:54
Почти 40 кг наркотиков изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Московской области
.
  25.01.19 09:05
Уголовное дело возбуждено после пропажи иконы XVI века из фондов Государственного исторического музея
.
  24.01.19 13:59
"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"
.
  24.01.19 13:09
Экс-замминистра культуры Пирумову добавили срок
.
  24.01.19 11:09
Столичный храм будет отреставрирован
.
  24.01.19 10:23
В Москве отметят 75-летие освобождения Ленинграда от блокады
.
  24.01.19 10:17
Самый мощный за зиму снегопад обрушится на Москву на выходных
.
  23.01.19 11:03
Роспотребнадзор не видит в противогололедных реагентах вреда для здоровья
.
  23.01.19 09:24
Мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket