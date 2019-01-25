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25.01.19 10:38
Новый случай гриппа выявлен на площадке "Евродона"
"Сегодня мы получили официальное подтверждение лабораторных исследований, что на второй площадке выявлен грипп птиц", - сказал представитель компании.
Грипп выявлен на участке Ун-2, который входил в карантинную зону, так называемую угрожающую зону.
В пресс-службе не сообщили о количестве павшей птицы.
Ранее сообщалось, что в январе 2019 года очаг гриппа птиц был выявлен на участке несушки N1 "Урсдона".
Как говорится в сообщении областной администрации, согласно протоколам исследований Ростовской областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ, в пробах из внутренних органов павших на площадке УН-2 "Урсдона" индеек выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5.
Расстояние от Ун-2 до ближайшей площадки Ун-3, где содержится птица - 7 км, расстояние до участка Ун-4 - 12,5 км, расстояние до ближайшего населенного пункта - хутора Пухляковский - порядка 2,5 км.
Эпизоотическим очагом заболевания в "Урсдоне" признана территория площадки Ун-2, угрожаемой зоной территории хутора Пухляковский и поселка Донские Зори, зоной наблюдения - станицы Раздорская и Мелиховская, а также поселок Керчикский и хутор Исаевский.
С сегодняшнего дня в очаге заболевания проводятся мероприятия по его локализации и недопущению распространения возбудителя.
В угрожаемой зоне и зоне наблюдения ветврачи проводят клинический осмотр птицы в личных подсобных хозяйствах, также планируются мониторинговые исследования дикой и синантропной птицы.
Отмечается, что в связи со сложной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц на территориях предприятий, входящих в группу "Евродон", государственной ветеринарной службой региона обеспечен еженедельный мониторинг на грипп птиц в предприятиях с доставкой проб в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию.
В декабре 2016 года и весной 2017 года агрохолдинг уже пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло ущерб компании в 160 млн рублей. Это привело к финансовым сложностям, в частности, с выплатами по кредитам. "Евродон" контролируется ВЭБом.
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