"Битва блинопеков" пройдет в тюменском Ялуторовске

25.01.19 10:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 января. Interfax-Russia.ru - Первый областной открытый гастрономический фестиваль "Битва блинопеков" состоится 10 марта в Ялуторовске (Тюменская область), сообщает в пятницу региональный департамент потребительского рынка и туризма.

В "Битве блинопеков", которая пройдет на Сретенской площади, смогут принять участие сотрудники предприятий сферы пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области и других российских регионов.

Командам предстоит посоревноваться в выпекании гигантских блинов на двух трехметровых сковородах.

"При подведении итогов жюри будет учитывать оригинальность и креативный подход к созданию рецепта трехметрового блина, его вкусовые качества, внешней вид команды блинопеков", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, чтобы стать победителем, команде нужно суметь перевернуть гигантский блин на сковороде.

Фестиваль блинопеков пройдет в рамках регионального народного праздника "Сибирская масленица".