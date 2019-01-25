Почти 40 кг наркотиков изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Московской области

25.01.19 10:54

© РИА Новости. ФСБ РФ

25 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) ликвидировали в Московском регионе нарколабораторию, задержано двое подозреваемых, изъято около 40 кг наркотических веществ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"ФСБ в ходе операции ликвидирована нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения, организованная двумя жителями Москвы с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что после формирования необходимой доказательной базы "наркоторговцы задержаны с поличным".

"В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты около 9,4 кг синтетических наркотических средств, 13,6 кг марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости, а также химическое оборудование и реактивы", - говорится в пресс-релизе.

По данным ЦОС, в подвале дома были размещены две гидропонические системы, позволяющие выращивать коноплю.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что в результате проведенных следственных действий на территории Москвы в арендованных квартирах дополнительно обнаружены и изъяты не менее 11,7 кг "синтетики", 3 кг марихуаны, а также денежные средства в российской и иностранной валюте на сумму 11,3 млн рублей и 2,4 тыс. евро, полученные от незаконного сбыта наркотиков.

"Таким образом, в ходе оперативно-разыскных мероприятий и обысков у организаторов наркобизнеса всего изъято из незаконного оборота свыше 21 кг синтетических наркотических средств и более 16,5 кг марихуаны", - сообщили в ЦОС.