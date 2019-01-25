Воинские захоронения могут перенести из отдаленных деревень в райцентры Тульской области

25.01.19 11:11

Фото с сайта правительства Тульской области

25 января. Interfax-Russia.ru - Поисковики в Тульской области предложили властям региона принять решение о перенесении братских воинских захоронений из отдаленных населенных пунктов в районные центры для их сохранности, сообщила пресс-служба облправительства.

С инициативой об этом на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым выступили поисковые отряды Белевского района.

"Совместно с военным комиссариатом ребята прорабатывают возможность перенесения останков воинов из братских захоронений, находящихся в прекративших свое существование отдаленных населенных пунктах, и перезахоронения с воинскими почестями на Кургане Бессмертия города Белева", - говорится в сообщении.

Глава региона поддержал инициативу, предложив составить карту таких захоронений по всей области.

"Для решения вопроса переноса захоронений необходимо взаимодействие с федеральными ведомствами, в том числе с Министерством обороны РФ и Министерством внутренних дел.Нужно подготовить предложения для рабочей группы, которая создана при российском оргкомитете "Победа". Это позволит совместно выработать системное решение", - отметил А.Дюмин.

Кроме того, поручено отраслевым ведомствам проработать вопрос о возможности закрепления за каждым памятником и мемориалом юнармейского отряда, который мог бы заниматься их мониторингом и состоянием благоустройства.

«Мы должны сохранять память о подвиге защитников Родины, заботиться о наших ветеранах, приводить в порядок мемориалы и места захоронения павших воинов. Наша с вами обязанность заниматься этой работой не только в преддверии Дня Победы, а вести ее постоянно. А предстоящий юбилей (75 лет - ИФ) требует от нас особого внимания при подготовке к празднику», - подчеркнул А.Дюмин.

В 2018 году туляки участвовали в поисковых работах в Тульской, Орловской, Калужской, Новгородской, Тверской областях, а также в Латвии. Проведено более 100 поисковых экспедиций и разведок в районах Тульской области в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». Итогом стало захоронение останков 139 воинов и установление имен 7 солдат. Поисковики проверяют сведения на воинских захоронениях, организуют экскурсии по школьным музеям и уголкам боевой славы, проводят обучающие занятия, семинары, встречи, навещают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают им по хозяйству.