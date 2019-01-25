Три человека погибли в автоаварии Прикамье

25.01.19 11:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

25 января. Interfax-Russia.ru - Авария с участием двух легковых автомобилей в пятницу утром в Пермском крае унесла жизни трех человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 09:40 в Пермском районе.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Киа Соренто" при обгоне не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с "Ладой Вестой". В результате водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров погибли на месте, водитель "Киа" доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия уточняются.