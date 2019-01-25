Почти 900 долгостроев выявлено в России - Минстрой

25.01.19 11:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 января. Interfax-Russia.ru - Проблемные объекты присутствуют в 68 регионах России, заявил в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в Госдуме.

"По состоянию на 1 января 2019 год в 17 субъектах РФ отсутствуют проблемные объекты в рамках дорожных карт. Остальное мы анализируем и сводим в рамках единой информационной системы", - сказал он.

Н.Стасишин уточнил, что по состоянию на 1 января насчитывается 68 субъектов, в которые включено 898 проблемных объектов.

"Это 98,5 тысяч ДДУ, прирост - 1,8 %. Количество граждан - 38 тыс. 722 (плюс 2,8% по состоянию к третьему кварталу)", - добавил он.

Н.Стасишин уточнил, что к регионам лидерам по количеству объектов относятся Краснодарский край, Ростовская область, Новосибирская область, Самарская область.

"Мы понимаем всю проблему Московской области, и проблему, связанную с Санкт-Петербургом тоже понимаем. Но мы, к сожалению, не понимаем ситуацию в Ленинградской области, она у нас вызывает большую тревогу по количеству проблемных объектов, обманутых дольщиков и самое главное - гипотетически возможным проблемным домам", - добавил он.