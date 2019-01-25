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25.01.19 11:16
Почти 900 долгостроев выявлено в России - Минстрой
"По состоянию на 1 января 2019 год в 17 субъектах РФ отсутствуют проблемные объекты в рамках дорожных карт. Остальное мы анализируем и сводим в рамках единой информационной системы", - сказал он.
Н.Стасишин уточнил, что по состоянию на 1 января насчитывается 68 субъектов, в которые включено 898 проблемных объектов.
"Это 98,5 тысяч ДДУ, прирост - 1,8 %. Количество граждан - 38 тыс. 722 (плюс 2,8% по состоянию к третьему кварталу)", - добавил он.
Н.Стасишин уточнил, что к регионам лидерам по количеству объектов относятся Краснодарский край, Ростовская область, Новосибирская область, Самарская область.
"Мы понимаем всю проблему Московской области, и проблему, связанную с Санкт-Петербургом тоже понимаем. Но мы, к сожалению, не понимаем ситуацию в Ленинградской области, она у нас вызывает большую тревогу по количеству проблемных объектов, обманутых дольщиков и самое главное - гипотетически возможным проблемным домам", - добавил он.
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