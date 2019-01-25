Декоративное цифровое табло установят на станции метро "Ржевская" в Москве

25.01.19 11:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 января. Interfax-Russia.ru - На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Ржевская" установят декоративное цифровое табло в форме арки, сообщили в пятницу в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Там отметили, что цифровое табло разместят на центральной стене перед выходом со станции. Арт-объект изготовят в форме арки. Табло будет показывать текущее время.

Кроме того, на станции установят 12 четырехметровых арок со встроенной подсветкой. С.Кузнецов отметил, что в настоящий момент изготовлен образец арки по конкурсному решению.

"Работая над дизайном станции "Ржевская", мы ориентировались на исторический контекст места. Мы взяли за основу форму классической арки как символа приглашения войти в город. Её элементы мы наблюдаем и внутри Рижского вокзала", - цитирует пресс-служба авторов проекта, архитектурное бюро Blank Architects.

"Ржевская" - пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Она одна из трех станций глубокого заложения на Большой кольцевой линии. Две другие - "Нижняя Масловка" ("Савеловская") и "Шереметьевская".

Ранее сообщалось, что строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с шестью станциями планируется полностью завершить в 2021 году.

К настоящему времени работа ведется на всех участках Большой кольцевой линии метро. Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщал, что строительство БКЛ планируется завершить до конца 2023 года.