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25.01.19 11:31

Налоговики Тульской области в 2018г увеличили перечисления в бюджеты РФ на 13,5%

© РИА Новости. Михаил Фомичев
25 января. Interfax-Russia.ru - Налоговые органы Тульской области в 2018 году перечислили в бюджетную систему РФ 81 млрд 272 млн 426 тыс. рублей, что на 13,53% больше, чем в 2017 году, сообщается в пресс-релизе управления ФНС России по Тульской области.

В федеральный бюджет перечислено 10 млрд 872 млн 496 тыс. рублей (рост на 1%), в консолидированный бюджет региона - 70 млрд 399 млн 930 тыс. рублей (рост на 15,3%).

Так, за прошедший год налог на прибыль организаций получен в сумме 24 млрд 861 млн 324 тыс. рублей (рост на 32,07%); НДФЛ - 26 млрд 51 млн 611 тыс. рублей (рост на 11,2%); налоги на имущество - 9 млрд 596 млн 577 тыс. рублей (рост на 12,9%), в том числе, налог на имущество организаций - 5 млрд 933 млн 213 тыс. рублей (рост на 16,9%); транспортный налог - 1 млрд 297 млн 273 тыс. рублей (рост на 1,7%); земельный налог - 1 млрд 906 млн 393 тыс. рублей (рост на 3,8%).

Акцизы в федеральный и региональный бюджеты составили 10 млрд 951 млн 717 тыс. рублей (рост на 43,4%).

Налоги на совокупный доход в Тульской области в 2018 году составили 3 млрд 640 млн 450 тыс. рублей (рост на 12,4%); на пользование природными ресурсами - 74 млн 644 тыс. рублей (рост на 46,7%); НДС на товары, реализуемые на территории РФ, - 4 млрд 849 млн 618 тыс. рублей (снижение на 45,7%).

По итогам 2018 года поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составили 44 млрд 715 млн 356 тыс. рублей, что на 4,7% больше, чем в 2017 году.

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