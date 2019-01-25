Власти Петербурга и РПЦ не мешают друг другу в Исаакиевском соборе, считает Беглов

25.01.19 11:33

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 января. Interfax-Russia.ru - Русская православная церковь и администрация Исаакиевского собора не мешают друг другу и успешно взаимодействуют в сложившейся системе правоотношений, убежден врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Исаакиевский собор находится в ведении города. Сегодня есть договоренность между городом, музеем, Русской православной церковью о том, чтобы в соборе проходили служения. Нет каких-то сегодня противоречий: церковь не мешает музею, музей не мешает церкви", - сказал А.Беглов в интервью телеканалу "78" в четверг.

Он подчеркнул, что в вопросе передачи Исаакия РПЦ важно учитывать мнение горожан.

"Русская православная церковь имеет право подать заявку о передаче любого собора, любого культового сооружения. Закон позволяет. И даже если исполнительная власть любого региона, в том числе и Санкт-Петербурга, не передает, РПЦ может подать в суд, и суд будет решать в соответствии с действующим законодательством. Власть не должна нарушать закон", - добавил А.Беглов.