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25.01.19 11:33
Власти Петербурга и РПЦ не мешают друг другу в Исаакиевском соборе, считает Беглов
"Исаакиевский собор находится в ведении города. Сегодня есть договоренность между городом, музеем, Русской православной церковью о том, чтобы в соборе проходили служения. Нет каких-то сегодня противоречий: церковь не мешает музею, музей не мешает церкви", - сказал А.Беглов в интервью телеканалу "78" в четверг.
Он подчеркнул, что в вопросе передачи Исаакия РПЦ важно учитывать мнение горожан.
"Русская православная церковь имеет право подать заявку о передаче любого собора, любого культового сооружения. Закон позволяет. И даже если исполнительная власть любого региона, в том числе и Санкт-Петербурга, не передает, РПЦ может подать в суд, и суд будет решать в соответствии с действующим законодательством. Власть не должна нарушать закон", - добавил А.Беглов.
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