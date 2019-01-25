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25.01.19 12:04
Ученик стрелял по окнам школы в Красноярском крае, никто не пострадал - СК
"Ученик стрелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей.
Ранее сообщалось со ссылкой на краевой Минздрав, что в результате стрельбы никто не пострадал.
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