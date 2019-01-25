Ученик стрелял по окнам школы в Красноярском крае, никто не пострадал - СК

25.01.19 12:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 января. Interfax-Russia.ru - Красноярский подросток стрелял из ружья по окнам школы и близ стоящим автомобилям, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Ученик стрелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей.

Ранее сообщалось со ссылкой на краевой Минздрав, что в результате стрельбы никто не пострадал.