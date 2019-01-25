Пожар продолжается на танкерах в Черном море

25.01.19 12:09

© РИА Новости. Керчь ФМ

25 января. Interfax-Russia.ru - Буксир продолжает удерживать на месте один из двух танкеров, которые горят в Черном море, спасатели пока не смогли подняться на борт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Нет, не стали подниматься. Провели разведку, пока не могут высадиться. Один из буксиров удерживает от дальнейшего дрейфа танкер "Канди", - сказал собеседник агентства.

По данным спасателей, площадь пожара уменьшилась на обоих танкерах. "Продолжается работа по периодическому орошению. Один буксир держит судно, второй - орошает, охлаждает надстройки и резервуары с остатками газа. Фактически это аналог тушения. Параллельно ведется наблюдение за акваторией. Вдруг еще удастся кого-то найти", - добавил представитель Росморречфлота.

Накануне судно "Спасатель Демидов" взяло на буксир "Канди", чтобы остановить дрейф в сторону российского берега. Спасатели планировали высадиться на борт, чтобы попытаться отдать якорь.

Горящие суда находятся в территориальных водах РФ со стороны Крыма.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.