СК проверяет столовую после видео, на котором школьники в Кузбассе намазывают лапшу на хлеб

25.01.19 12:19

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 января. Interfax-Russia.ru - Питание школьников в Кузбассе вновь стало поводом для проверки следственных органов после размещения в интернете видео, на котором запечатлен обед в столовой одной из школ Юрги.

"Ученики одной из школ города Юрги заявляют, что их кормят обедами ненадлежащего качества. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области в пятницу.

Следователи установили, в каком именно учебном заведении производилась видеосъемка. В скором времени будет осмотрено помещение школьной столовой, затребованы сведения из медицинских учреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после питания в ней.

Также следователи работают с администрацией школы и опрашивают учеников.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором школьники показывали лапшу, которой их кормят в столовой. По виду и консистенции, по словам авторов видео, макароны напоминают пюре. В подтверждении своих слов они намазали макароны на хлеб.