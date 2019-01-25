Автоавария в Крыму унесла жизни трех человек

25.01.19 12:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 января. Interfax-Russia.ru - Три человека стали жертвами лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе Севастополь-Ялта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД России по Севастополю в пятницу.

По данным полиции, автомобиль "Ford" на 61-м км выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с "Volvo". После чего "Ford" столкнулся с автомобилем "МАЗ", который двигался во встречном направлении.

"Водитель автомобиля "Ford" и два его пассажира скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла накануне вечером.