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25.01.19 14:21

Регистрацию мобильных телефонов могут ввести в России

© РИА Новости. Константин Чалабов
25 января. Interfax-Russia.ru - Регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех, заявила автор готовящегося законопроекта о создании центральной базы данных IMEI сенатор Людмила Бокова.

"Создание центральной базы данных идентификаторов абонентских станций IMEI повысит безопасность граждан. Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи - смартфоны, системы умных домов, содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей", - цитирует Л.Бокову пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор пояснила, что если телефон украдут, его можно будет дистанционно заблокировать, отследить его местонахождение и вычислить преступника. "Это понизит уровень телефонного мошенничества", - сказала она.

По ее словам, в проекте закона, вынесенного на экспертное и общественное обсуждение, предлагается ввести плату за регистрацию мобильных устройств, возложив ее на импортеров и производителей, а регистрацию будет производить уполномоченный орган. "Размер этой платы предлагается определить правительству", - сказала Л.Бокова.

"Считаю, что некоторые типы устройств, как например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", - полагает сенатор.

Что касается платы за регистрацию физических лиц, то эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы. "Эта сумма составит не более 100 рублей", - сказала Л.Бокова.

"В этом случае регистрация будет самостоятельной, ее механизм мы сделаем максимально простым и понятным", - подчеркнула она.

В свою очередь зампред правительства Максим Акимов сообщил журналистам, что правительство РФ не одобряет положение законопроекта о регистрации мобильных телефонов в части платности процедуры, однако с сутью законопроекта согласно.

"Мы не поддерживаем идею платности. Мы поддерживаем идею регистрации. Мы пока этот законопроект не видели и не получали. Я могу пока об этом судить из публикаций СМИ, но рабочее наше мнение в том, что ни о какой платности подобной процедуры речи быть не может", - заявил М.Акимов

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