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25.01.19 13:33
Холодная погода сохранится в Санкт-Петербурге на выходных
По данным синоптиков, в Петербурге в субботу днем и в воскресенье ночью ожидается снег. Температура воздуха в субботу ночью - минус 12-14 градусов, днем - минус 10-12 градусов. В воскресенье ночью - минус 14-16 градусов, днем - минус 11-13 градусов.
Морозная погода сохранится в выходные и на территории Ленинградской области. Ночью в субботу с юга к региону приблизится атмосферный фронт, пойдет снег, днем местами по области он будет сильным.
Температура воздуха по области ночью в субботу минус 12-17 градусов, местами до минус 20-25 градусов, днем минус 9-14 градусов. В воскресенье в течение суток минус 11-16 градусов, ночью на западе области местами до минус 20-23 градусов.
В воскресенье ночью и местами днем в большинстве районов области пройдет снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться, и только днем в воскресенье начнет расти. На дорогах ожидается гололедица.
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