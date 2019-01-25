Холодная погода сохранится в Санкт-Петербурге на выходных

25.01.19 13:33

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 января. Interfax-Russia.ru - Установившиеся в Петербурге и Ленинградской области холода не уйдут в ближайшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре северной столицы в пятницу.

По данным синоптиков, в Петербурге в субботу днем и в воскресенье ночью ожидается снег. Температура воздуха в субботу ночью - минус 12-14 градусов, днем - минус 10-12 градусов. В воскресенье ночью - минус 14-16 градусов, днем - минус 11-13 градусов.

Морозная погода сохранится в выходные и на территории Ленинградской области. Ночью в субботу с юга к региону приблизится атмосферный фронт, пойдет снег, днем местами по области он будет сильным.

Температура воздуха по области ночью в субботу минус 12-17 градусов, местами до минус 20-25 градусов, днем минус 9-14 градусов. В воскресенье в течение суток минус 11-16 градусов, ночью на западе области местами до минус 20-23 градусов.

В воскресенье ночью и местами днем в большинстве районов области пройдет снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться, и только днем в воскресенье начнет расти. На дорогах ожидается гололедица.