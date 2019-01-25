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25.01.19 13:35

"Севастопольский морской порт" возглавил экс-глава структуры "Ростеха"

© РИА Новости. Илья Питалев
25 января. Interfax-Russia.ru- Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил генеральным директором ГУП "Севастопольский морской порт" Валерия Склярова, сообщила пресс-служба правительства города.

До этого времени В.Скляров возглавлял ООО "Севастопольский специализированный морской порт" - дочернее предприятие АО "РТ-логистика", входящего в структуру госкорпорации "Ростех". Он сменил на новом посту Сергея Емельянова, который занимал должность с сентября 2017 года.

В пресс-службе правительства Севастополя "Интерфаксу" уточнили, что предыдущий директор Сергей Емельянов покинул пост в октябре 2018 года, причину увольнения там не назвали.

Задачей нового гендиректора является реализация действующего соглашения между "РТ-логистика" и правительством Севастополя по развитию порта для решения задач военно-технического сотрудничества, говорится в сообщении.

"Развитие "Севморпорта", увеличение объемов перевалки грузов и рост пассажиропотока является одним из приоритетных направлений стратегии развития Севастополя, реализуемой сегодня органами исполнительной власти города", - отмечается в пресс-релизе.

В 2018 году правительство Севастополя завершило работу по оформлению и государственной регистрации прав на объекты имущественного комплекса ГУПа

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 6 декабря 2018 года единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является правительство Севастополя. В 2017 году предприятие получило 303,8 млн рублей выручки (снижение на 2,2% по сравнению с 2016 годом) и 1,9 млн рублей чистого убытка (снижение в 17,3 раза).

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