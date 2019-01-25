Решение о начале строительства первого участка ВСМ Москва-Казань могут принять до марта

25.01.19 14:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 января. Interfax-Russia.ru - Решение о строительстве первого участка высокоскоростной магистрали Москва-Казань (от Железнодорожного до Нижнего Новгорода) может быть принято в течение ближайших двух месяцев, сообщил председатель совета директоров РЖД Максим Акимов.

"Решение примет руководство страны после моего доклада председателю правительства и президенту. (. . .) Мы находимся, с моей точки зрения, в небольшом временном окне, в который надо принять решение - запускаем мы этот проект или нет. Я думаю, в течение одного-двух месяцев решение будет принято", - сказал М.Акимов журналистам в пятницу в ходе межрегионального совещания "Лидеры цифрового развития".

Он отметил, что с таким докладом он планирует выступить перед руководством страны "в ближайшую неделю".