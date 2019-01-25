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25.01.19 16:06
Первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС введены в эксплуатацию – Ростех
"Первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС - энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура - введены в эксплуатацию. С 1 февраля они начнут получать плату за мощность", - заявил он.
Вторые энергоблоки обеих станций в высокой степени готовности, добавил собеседник агентства.
"Они в сети, выводились на проектные нагрузки. Севастопольская ТЭС уже аттестована "Системным оператором", Симферопольская будет аттестована в ближайшее время. Отметим, что с конца 2018 года обе электростанции уже обеспечивают энергией потребителей Крыма и Севастополя", - сказал он.
Строительство двух электростанций в Крыму велось с использованием четырех газовых турбин Siemens. В 2015 г. структура "Ростеха" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" купила эти турбины для строительства электростанции в Тамани. Но позже стало известно, что они были перепроданы другой структуре "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое ведет строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС, а к лету 2017 г. были отправлены в Крым. Siemens пытался добиться в российском суде признания сделки по продаже турбин недействительной, но суд встал на сторону "Технопромэкспорта".
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