Прокуратура проверяет условия труда на Ижевском мехзаводе "Калашникова"

25.01.19 16:25

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Удмуртии начала проверку на АО "Ижевский механический завод" (входит в концерн "Калашников") после сообщений СМИ о ненадлежащих условиях работы сотрудников.

"Проверка проводится по сообщениям СМИ о том, что сотрудники Ижевского механического завода работают в ненадлежащих условиях - в корпусах, в которых одновременно проводится ремонт", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры республики в пятницу.

В пресс-службе концерна пока не стали комментировать эту информацию.

Ижевский механический завод является единственным в России предприятием со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. ИМЗ также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.