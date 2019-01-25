Устроившего у школы в Красноярском крае стрельбу подростка доставили в детский социально-реабилитационный центр

25.01.19 17:09

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

25 января. Interfax-Russia.ru - Подросток, который устроил стрельбу возле школы красноярского поселка Абалаково, останется на свободе до итогов разбирательства в инциденте, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы Главного управления СКР по региону.

"В настоящее время подросток доставлен в детский социально-реабилитационный центр Енисейска (Красноярский край). В ближайшее время он будет допрошен в присутствии законного опекуна и адвоката. В дальнейшем по ходатайству следователя ему будет избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу", - сказал собеседник агентства.

В пятницу 15-летний школьник пришел на территорию учебного заведения с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в воздух, а также по окнам припаркованного поблизости автомобиля.

После сообщения в полицию об инциденте на место прибыл участковый инспектор и уговорил ребенка отдать оружие, оно было изъято. Выяснилось, что ружье не зарегистрировано в качестве охотничьего оружия и принадлежит деду подростка.

В полиции начали проверку из-за отсутствия регистрации на оружие. В ГСУ СКР по краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).