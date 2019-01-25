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25.01.19 17:09
Устроившего у школы в Красноярском крае стрельбу подростка доставили в детский социально-реабилитационный центр
"В настоящее время подросток доставлен в детский социально-реабилитационный центр Енисейска (Красноярский край). В ближайшее время он будет допрошен в присутствии законного опекуна и адвоката. В дальнейшем по ходатайству следователя ему будет избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу", - сказал собеседник агентства.
В пятницу 15-летний школьник пришел на территорию учебного заведения с охотничьим ружьем и несколько раз выстрелил в воздух, а также по окнам припаркованного поблизости автомобиля.
После сообщения в полицию об инциденте на место прибыл участковый инспектор и уговорил ребенка отдать оружие, оно было изъято. Выяснилось, что ружье не зарегистрировано в качестве охотничьего оружия и принадлежит деду подростка.
В полиции начали проверку из-за отсутствия регистрации на оружие. В ГСУ СКР по краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).
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