Козак пообещал, что правительство не допустит рост цен на бензин после марта

25.01.19 17:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак надеется, что после марта 2019 года цены на бензин будут стабильными, и заключать новые соглашения с нефтяными компаниями для недопущения роста цен не потребуется.

Тем не менее, если стоимость бензина продолжит увеличиваться, то правительство будет искать меры воздействия либо через совершенствование механизма обратного акциза на нефть, либо через заключение нового соглашения с нефтяниками.

"Я видел соответствующие заголовки, что правительство отказалось от контроля над ситуацией на рынке моторного топлива. Это не так. Правительство будет контролировать всеми доступными ему методами с тем, чтобы выдержать те целевые показатели, по которым была достигнута договоренность - 1,7% в связи с увеличением НДС и плюс прогнозируемая инфляция равномерно по месяцам. Потребуется ли для этого заключать новое соглашение с нефтяниками или нет? Это мы увидим примерно в середине марта, увидим, как на практике работает механизм, который предусмотрен в так называемом налоговом маневре", - сказал он.

"Хотелось бы, поскольку мы конструировали этот механизм, чтобы он сработал, и новых соглашений заключать не пришлось", - отметил Д.Козак.

"Но, если вдруг он не сработает, то мы либо усовершенствуем этот механизм, либо заключим новое соглашение. Но в любом случае не допустим стремительного роста цен на моторное топливо", - отметил вице-премьер.