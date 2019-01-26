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26.01.19 13:18
"Война Анны" получила гран-при "Золотого орла"
"Лучшим фильмом признана картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко. Приз "За лучшую режиссерскую работу" также получил Алексей Федорченко", - отмечается в сообщении.
Награды за "Лучшую мужскую роль в кино" удостоился Владимир Машков (фильм "Движение вверх"), за лучшую женскую роль в кино – Аглая Тарасова ("Лед").
Победителем в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" стала Анна Михалкова (сериал "Обычная женщина"), а в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" – Александр Петров (сериал "Sпарта").
Как сообщила "Интерфаксу главный редактор журнала "КиноРепортер" и член экспертного совета "Золотого орла" Мария Лемешева, А.Петров, которому в день награждения исполнилось 30 лет, в 2018 году стал лицом российского кино.
"Лицом российского кино в 2018 году стал молодой актер Александр Петров. "Гоголь" (все части), "Т-34", "Полицейский с Рублевки", "Звоните ДиКаприо!", "Лед" – сколько звездных ролей за один год!", - отметила М.Лемешева.
Специальным призом "Золотого орла" "За вклад в киноискусство" был награжден народный артист СССР Василий Лановой.
Лучшим телефильмом или мини-сериалом стал "Sпарта" режиссера Егора Баранова, лучшим телевизионным сериалом – "Хождение по мукам" режиссера Константина Худякова, лучшим неигровым фильмом – "Медведи Камчатки. Начало жизни" режиссеров Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, лучшим короткометражным фильмом – "Материя" режиссеров Юрия Зайцева и Марины Жигаловой-Озкан, лучшим анимационным фильмом – "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова.
Награду за лучший сценарий получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский за сценарий к фильму "История одного назначения".
Награду за "Лучшую женскую роль второго плана" получила Светлана Ходченкова ("Довлатов"), за "Лучшую мужскую роль второго плана" - Кирилл Зайцев ("Движение вверх").
Лучшим оператором стал Игорь Гринякин ("Движение вверх"), лучшим художником-постановщиком - Елена Жукова ("Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть"). За эти же два фильма Виктория Игумнова была признана лучшим художником по костюмам.
Награду за лучшую музыку к фильму получили Антон Беляев и Дмитрий Селипанов за фильм "Лед".
Петр Зеленов, Антон Мегердичев и Вазген Каграманян выиграли в номинации "Лучший монтаж" (фильм "Движение вверх"). За работу над этим же фильмом Алексей Самоделко стал лучшим звукорежиссером, а студия CGF получила награду в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
Лучшим художником по гриму и пластическим спецэффектам стала Марина Евсеенко за фильм "Спитак".
Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате был признан фильм "Три билборда на границе Эбинга, Миссури" режиссера Мартина МакДона.
По мнению члена экспертного совета "Золотого орла" М.Лемешевой, совету стоит подумать о создании еще одной номинации – "За лучший дебют".
"Хотя в списке призов нет отдельной номинации для лучшего дебютного фильма (кстати, может быть, стоит это исправить), в последнее время наши дебютанты все чаще конкурируют с состоявшимися профессионалами. В этом году потрясающе уверенным режиссерским дебютом стал фильм Олега Трофима "Лед". Думаю, если бы была дебютная номинация, предугадать победу этого фильма было бы нетрудно", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что победа в номинации "Лучший короткометражный фильм" дает возможность молодым кинематографистам получить предложение о запуске полного метра.
"Кстати, все три первых номинанта в этой категории, введенной в 2017 году, – Кирилл Плетнев, Константин Фам и Кирилл Васильев – уже успели выпустить в прокат свои полнометражные работы", - пояснила М.Лемешева.
По ее мнению, сегодня главным трендом в России становится повышение художественного уровня телесериалов.
"В прошлом году Борис Хлебников оказался в номинации "Золотого орла" с "Аритмией", в этом – с сериалом "Обычная женщина". И этот пример демонстрирует еще одну важную тенденцию. Лучшие режиссеры страны, востребованные в игровом кино, осознанно идут на телевидение, не относясь к этой работе как к вынужденной поденщине. Это и объясняет столь стремительный рост качества телефильмов. И если фильм "Движение вверх" доказал, что отечественное кино способно на равных конкурировать с Голливудом за российского зрителя, то та же "Обычная женщина" дает понять, что и у "Игры престолов" или "Очень странных дел" тоже появляются достойные российские конкуренты", - сказала М.Лемешева.
Как сообщалось, в этом году Национальная Академия кинематографических искусств и наук рассматривала в разных номинациях 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражек.
В список номинантов на премию включили картины, вышедшие в прокат в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года, а также фильмы прошлого года, не выдвигавшиеся на премию.
Больше всего номинаций было у "Движение вверх" (10 номинаций), "Лед" (девять номинаций), "История одного назначения" (семь номинаций).
Национальная кинонаграда России "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премии присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Победителям вручают фигурку "Золотой орел", выполненную из позолоченного серебра, основание статуэтки - из редкого вида итальянского мрамора, дополненное бриллиантом.
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