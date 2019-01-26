"Война Анны" получила гран-при "Золотого орла"

26.01.19 13:18

Фото официального сайта киноконцерна "Мосфильм"

26 января. Interfax-Russia.ru – "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко получила премию XVII национальной кинопремии "Золотой орел" за лучший фильм 2018 года, сообщает официальный сайт киноконцерна "Мосфильм", где прошла церемония награждения.

"Лучшим фильмом признана картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко. Приз "За лучшую режиссерскую работу" также получил Алексей Федорченко", - отмечается в сообщении.

Награды за "Лучшую мужскую роль в кино" удостоился Владимир Машков (фильм "Движение вверх"), за лучшую женскую роль в кино – Аглая Тарасова ("Лед").

Победителем в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" стала Анна Михалкова (сериал "Обычная женщина"), а в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" – Александр Петров (сериал "Sпарта").

Как сообщила "Интерфаксу главный редактор журнала "КиноРепортер" и член экспертного совета "Золотого орла" Мария Лемешева, А.Петров, которому в день награждения исполнилось 30 лет, в 2018 году стал лицом российского кино.

"Лицом российского кино в 2018 году стал молодой актер Александр Петров. "Гоголь" (все части), "Т-34", "Полицейский с Рублевки", "Звоните ДиКаприо!", "Лед" – сколько звездных ролей за один год!", - отметила М.Лемешева.

Специальным призом "Золотого орла" "За вклад в киноискусство" был награжден народный артист СССР Василий Лановой.

Лучшим телефильмом или мини-сериалом стал "Sпарта" режиссера Егора Баранова, лучшим телевизионным сериалом – "Хождение по мукам" режиссера Константина Худякова, лучшим неигровым фильмом – "Медведи Камчатки. Начало жизни" режиссеров Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, лучшим короткометражным фильмом – "Материя" режиссеров Юрия Зайцева и Марины Жигаловой-Озкан, лучшим анимационным фильмом – "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова.

Награду за лучший сценарий получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский за сценарий к фильму "История одного назначения".

Награду за "Лучшую женскую роль второго плана" получила Светлана Ходченкова ("Довлатов"), за "Лучшую мужскую роль второго плана" - Кирилл Зайцев ("Движение вверх").

Лучшим оператором стал Игорь Гринякин ("Движение вверх"), лучшим художником-постановщиком - Елена Жукова ("Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть"). За эти же два фильма Виктория Игумнова была признана лучшим художником по костюмам.

Награду за лучшую музыку к фильму получили Антон Беляев и Дмитрий Селипанов за фильм "Лед".

Петр Зеленов, Антон Мегердичев и Вазген Каграманян выиграли в номинации "Лучший монтаж" (фильм "Движение вверх"). За работу над этим же фильмом Алексей Самоделко стал лучшим звукорежиссером, а студия CGF получила награду в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Лучшим художником по гриму и пластическим спецэффектам стала Марина Евсеенко за фильм "Спитак".

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате был признан фильм "Три билборда на границе Эбинга, Миссури" режиссера Мартина МакДона.

По мнению члена экспертного совета "Золотого орла" М.Лемешевой, совету стоит подумать о создании еще одной номинации – "За лучший дебют".

"Хотя в списке призов нет отдельной номинации для лучшего дебютного фильма (кстати, может быть, стоит это исправить), в последнее время наши дебютанты все чаще конкурируют с состоявшимися профессионалами. В этом году потрясающе уверенным режиссерским дебютом стал фильм Олега Трофима "Лед". Думаю, если бы была дебютная номинация, предугадать победу этого фильма было бы нетрудно", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что победа в номинации "Лучший короткометражный фильм" дает возможность молодым кинематографистам получить предложение о запуске полного метра.

"Кстати, все три первых номинанта в этой категории, введенной в 2017 году, – Кирилл Плетнев, Константин Фам и Кирилл Васильев – уже успели выпустить в прокат свои полнометражные работы", - пояснила М.Лемешева.

По ее мнению, сегодня главным трендом в России становится повышение художественного уровня телесериалов.

"В прошлом году Борис Хлебников оказался в номинации "Золотого орла" с "Аритмией", в этом – с сериалом "Обычная женщина". И этот пример демонстрирует еще одну важную тенденцию. Лучшие режиссеры страны, востребованные в игровом кино, осознанно идут на телевидение, не относясь к этой работе как к вынужденной поденщине. Это и объясняет столь стремительный рост качества телефильмов. И если фильм "Движение вверх" доказал, что отечественное кино способно на равных конкурировать с Голливудом за российского зрителя, то та же "Обычная женщина" дает понять, что и у "Игры престолов" или "Очень странных дел" тоже появляются достойные российские конкуренты", - сказала М.Лемешева.

Как сообщалось, в этом году Национальная Академия кинематографических искусств и наук рассматривала в разных номинациях 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражек.

В список номинантов на премию включили картины, вышедшие в прокат в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года, а также фильмы прошлого года, не выдвигавшиеся на премию.

Больше всего номинаций было у "Движение вверх" (10 номинаций), "Лед" (девять номинаций), "История одного назначения" (семь номинаций).

Национальная кинонаграда России "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премии присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Победителям вручают фигурку "Золотой орел", выполненную из позолоченного серебра, основание статуэтки - из редкого вида итальянского мрамора, дополненное бриллиантом.