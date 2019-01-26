Право на списание: Генпрокуратура поддержала "Газпром" в споре с Чечней о списании долгов
  
На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
   
По новой схеме: сообщения о бомбе получили десятки школ и больниц в Сибири и на Дальнем Востоке
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
26.01.19 18:58

Украинские пограничники из-за сбоя ограничили пропуск автомобилей на двух пунктах пропуска на границе с Крымом

© РИА Новости. Александр Полегенько
26 января. Interfax-Russia.ru - В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с Крымом ограничен пропуск автомобилей из-за технического сбоя базы данных, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

"По сообщению представителей таможни Государственной фискальной службы Украины в настоящее время, из-за технического сбоя базы данных, ограничен пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак". В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком, без ограничений", - написал И.Гданов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что по информации таможенников ограничения в пропуске могут продолжаться до понедельника, 28 января.

"В случае изменений в обстановке будем информировать. Заметим, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств", - сообщил И.Гданов.

"В Крыму работают все три российских пункта пропуска, при этом рекомендуется следовать в пункт пропуска "Джанкой" (находится напротив украинского пункта "Чонгар" - ИФ), - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник в России.

Автомобилисты, пересекающие границу Украины с Крымом, подтвердили "Интерфаксу", что в двух из трех украинских пунктов пропуска ограничен пропуск машин, пешеходы могут воспользоваться всеми тремя пунктами.

"На украинской стороне вышла из строя база. Возможно, эти ситуация продлится до понедельника", - сказал один из автолюбителей, возвращающихся в Крым.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.01.19 13:18
"Война Анны" получила гран-при "Золотого орла"
.
  25.01.19 11:18
Декоративное цифровое табло установят на станции метро "Ржевская" в Москве
.
  25.01.19 10:54
Почти 40 кг наркотиков изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Московской области
.
  25.01.19 09:05
Уголовное дело возбуждено после пропажи иконы XVI века из фондов Государственного исторического музея
.
  24.01.19 13:59
"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"
.
  24.01.19 13:09
Экс-замминистра культуры Пирумову добавили срок
.
  24.01.19 11:09
Столичный храм будет отреставрирован
.
  24.01.19 10:23
В Москве отметят 75-летие освобождения Ленинграда от блокады
.
  24.01.19 10:17
Самый мощный за зиму снегопад обрушится на Москву на выходных
.
  23.01.19 11:03
Роспотребнадзор не видит в противогололедных реагентах вреда для здоровья


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket