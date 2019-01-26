Власти сообщают о 14 госпитализированных после взрыва газового баллона в кафе под Саратовом

26.01.19 19:17

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 января. Interfax-Russia.ru - Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 14 человек госпитализированы после взрыва газового баллона в кафе под Саратовом, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

"По состоянию на данный момент, время которое сейчас идет, в центральную районную больницу поселка Лысые Горы Саратовской области госпитализированы 14 пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе "Рандеву", - сказал Р.Бусаргин "Интерфаксу".

"В числе пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии - это взрослые. Среди госпитализированных двое детей, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В данный момент решается вопрос о перевозке шести тяжелых пострадавших в клиники областного центра", - сообщил он.

В свою очередь пресс-секретарь следственного управления СКР по региону Надежда Волошина сообщила "Интерфаксу", что на месте происшествия работают следователи СУ СКР. В ближайшее время будет установлено точное число пострадавших, сказала она.

В данный момент уголовное дело по факту взрыва газового баллона еще не возбуждено, уточнила Н.Волошина.

В МЧС РФ агентству сообщили, что состояние шестерых пострадавших оценивается, как тяжёлое.

"В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой, кроме того шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу", - сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что ещё восемь человек находятся в больнице на осмотре в хирургическом отделении.