В больнице скончался один из пострадавших при взрыва газа под Саратовом

26.01.19 23:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 января. Interfax-Russia.ru - Сегодня в центральной районной больнице (ЦРБ) поселка Лысые Горы скончался мужчина, получивший более 80% ожогов тела во время пожара из-за взрыва газового баллона в кафе, сообщил заместитель председателя областного правительства Роман Бусаргин.

"Мужчина отмечал в кафе свое 60-летие, когда начался пожар спровоцированный взрывом газового баллона на кухне. Юбиляр стал выводить гостей из горящего зала. Врачи не стали транспортировать его в региональный центр комбустиологии в Саратов вместе с другими пострадавшими и решили оставить его в ЦРБ ", - уточнил Р.Бусаргин.

Ранее сообщалось, что в субботу в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала. По данным МЧС, пострадали 22 человека, в том числе двое детей.

Осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что у шести человек ожоги свыше 25% тела, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах.