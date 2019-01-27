Наши по праву: 77% россиян против передачи Японии Курильских островов
  
На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
   
Похищение Куинджи: картина пропала на глазах у многочисленных посетителей музея
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.01.19 21:14

Cистему охраны и безопасности экспонатов могут пересмотреть после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи

© РИА Новости. Владимир Вяткин
Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Система охраны и безопасности серьезных культурных ценностей после дерзкой кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковки должна быть пересмотрена, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"После этого случая будет пересмотрено всё, что связано с охраной и безопасностью серьёзных культурных ценностей и вся обстановка в музее тем более", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в воскресенье, комментируя похищение картины А.Куинджи из Третьяковской галереи.

"Если это произошло на глазах людей, то вся система охраны, которая была, не выдерживает никакой критики. Так мы можем потерять шедевры", - отметил он.

В свою очередь официальный представитель министерства Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу", что картина Архипа Куинджи похищена из Третьяковской галереи.

"В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"", - сказала И.Волк

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

По данным директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство экстренно вносит в реестр похищенных картину "Ай-Петри. Крым", чтобы предотвратить ее вывоз за границу.

"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу", - заявил В.Кононов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

По его словам, Третьяковская галерея в настоящее время готовит официальное заявление "уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которое случилось сегодня в ходе работы выставки".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.01.19 14:49
Картину Куинджи не вернут на выставку
.
  28.01.19 11:51
Раненные в Керченском проливе украинские моряки переведены из больницы в СИЗО
.
  28.01.19 11:22
Картину Куинджи вновь вывесят в Третьяковке после окончания следственных действий
.
  28.01.19 10:27
Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи
.
  28.01.19 08:26
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток
.
  28.01.19 08:22
Москвичей просят вместо автомобилей пользоваться городским транспортом
.
  26.01.19 13:18
"Война Анны" получила гран-при "Золотого орла"
.
  25.01.19 11:18
Декоративное цифровое табло установят на станции метро "Ржевская" в Москве
.
  25.01.19 10:54
Почти 40 кг наркотиков изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Московской области
.
  25.01.19 09:05
Уголовное дело возбуждено после пропажи иконы XVI века из фондов Государственного исторического музея


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket