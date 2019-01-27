Cистему охраны и безопасности экспонатов могут пересмотреть после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи

27.01.19 21:14

© РИА Новости. Владимир Вяткин

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Система охраны и безопасности серьезных культурных ценностей после дерзкой кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковки должна быть пересмотрена, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"После этого случая будет пересмотрено всё, что связано с охраной и безопасностью серьёзных культурных ценностей и вся обстановка в музее тем более", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в воскресенье, комментируя похищение картины А.Куинджи из Третьяковской галереи.

"Если это произошло на глазах людей, то вся система охраны, которая была, не выдерживает никакой критики. Так мы можем потерять шедевры", - отметил он.

В свою очередь официальный представитель министерства Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу", что картина Архипа Куинджи похищена из Третьяковской галереи.

"В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"", - сказала И.Волк

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

По данным директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство экстренно вносит в реестр похищенных картину "Ай-Петри. Крым", чтобы предотвратить ее вывоз за границу.

"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу", - заявил В.Кононов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

По его словам, Третьяковская галерея в настоящее время готовит официальное заявление "уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которое случилось сегодня в ходе работы выставки".