Россияне не пострадали в результате взрыва газа в Гааге

27.01.19 21:09

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 января. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в Нидерландах сообщает, что среди пострадавших в результате взрыва газа в доме в Гааге россиян нет.

"27 января в Гааге прогремел взрыв. По предварительным сведениям, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Есть пострадавшие, на месте происшествия работают спасатели", - говорится в сообщении в Твиттере российской дипмиссии в Амстердаме, опубликованном в воскресенье вечером.

"По информации полиции, граждан России среди пострадавших нет. Посольство следит за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.