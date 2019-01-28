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28.01.19 06:14

Рыбаки Дальнего Востока на час приостановят работу

© РИА Новости. Виталий Аньков
28 января. Interfax-Russia.ru - Протест против дискредитации отрасли в ряде федеральных СМИ выразят рыбаки Дальнего Востока, 28 января днем на час приостановив работу на промысловых судах и в портах, сообщается в понедельник на сайте "Открытая отрасль".

"Таким образом рыбаки намерены поддержать экстренное заседание Общественного совета при Росрыболовстве, которое 28 января пройдет в Москве. Члены Общественного совета при Росрыболовстве намерены обсудить развернутую в СМИ кампанию по дискредитации российской рыбной отрасли и выработать позицию в связи с прозвучавшими обвинениями", - говорится в сообщении.

В акции, как уточняется, примут участие около 200 морских судов и 10 тыс. человек (работников отрасли), которые 28 января, с 12:00 до 13:00 местного времени "приостановят работу в знак солидарности с позицией Общественного совета при Росрыболовстве". На судах будут даны гудки судовым тифоном.

В местных СМИ сообщается, что свое участие в акции подтвердили ассоциации рыбопромышленных компаний Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев.

По информации на сайте "Открытая отрасль", к акции примкнут "и другие экипажи российских судов, которые в этот момент будут находиться на промысле не только в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах, но и в любой точке Мирового океана за пределами российских вод".

"Совершенно понятно возмущение людей в море, которые занимаются нелегким рыбацким трудом, ведь в конце года с центральных телеканалов прозвучали серьезные оскорбительные заявления в их адрес. Человек, который однажды выбрал сложную профессию рыбака, матроса, моториста, штурмана, механика, всю жизнь привержен ей. Так что сегодня на очень многих промысловых судах мы услышим волну негодования. И она будет абсолютно обоснованной", - цитируются на сайте слова президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова.

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