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28.01.19 06:21
Около 6,5 тыс. литров контрафактного алкоголя изъято в Приморье
"Сотрудники полиции изъяли около 6,5 тыс. литров готовой к реализации алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
По данным полиции, местный житель нелегально производил алкоголь и распространял объявления о продаже контрафакта в социальных сетях. Для приезжих он организовывал экскурсии, демонстрируя процесс производства, и проводил дегустацию продукции.
В ходе обыска обнаружено оборудование для перегона алкоголя, этикетки, упаковки, пробки, металлическая, пластиковая и стеклянная тара.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (Незаконные производство, оборот алкогольной продукции), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Фигуранту предъявлено обвинение.
Полицейские устанавливают места продажи контрафакта.
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