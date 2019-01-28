Признаки заболевания ящуром обнаружены у скота на еще одном подворье в Уссурийске

28.01.19 06:30

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты выявили признаки заболевания ящуром в еще одном подворье села Новоникольск Уссурийского городского округа в Приморье, где ранее сообщалось о вспышке в одном хозяйстве.

"Еще в одном подворье (села Новоникольск - ИФ) обнаружены признаки болезни. Анализы у свиней взяты и отправлены в лабораторию", - сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Уссурийского городского округа.

Ранее речь шла о выявлении заболевания в одном подсобном хозяйстве села Новоникольск, входящего в состав Уссурийского городского округа. В селе введен режим ЧС локального характера, выставлены санитарные барьеры, круглосуточно дежурят наряды полиции, развернут штаб по ликвидации ЧС, проводится вакцинация свиней.