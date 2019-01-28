Более 10 сигналов о "минировании" зданий проверяют в Кемерово

28.01.19 06:45

© РИА Новости. Егор Алеев

28 января. Interfax-Russia.ru - Оперативные службы проверяют сообщения о минировании административных зданий, в том числе школ и детских садов, на территории города Кемерово, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Получены сигналы о минировании школ и детских садов, больниц и нескольких административных зданий во всех районах города Кемерово. Все сигналы проверяют оперативные службы и правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что неизвестные сообщали о минировании жилых домов, проводятся эвакуации населения.