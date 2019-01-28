Четыре больницы в Новосибирской области эвакуируют после звонков о "минировании"

28.01.19 06:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 января. Interfax-Russia.ru - Четыре учреждения здравоохранения Новосибирской области получили сигналы о минировании, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

"На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация", - сказал он.

Кроме того, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь", эвакуирован бизнес-центр "Кронос" в Новосибирске.