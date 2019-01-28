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28.01.19 06:51
МЧС проверяет звонки о "минировании" в школах и больницах Хакасии
"В настоящее время поступает множество звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и больницах Хакасии. Оперативные службы работают, проводятся эвакуации объектов, после чего помещения будут проверены", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что та же самая ситуация на прошлой неделе была в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, граждан просят сохранять спокойствие и не распространять слухи.
В свою очередь в пресс-службе мэрии Абакана сообщили, что сигналы о минировании административных зданий были получены на электронную почту учреждений и организаций города.
"Начали рассылаться сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях образования, здравоохранения, торговли, судебных органов, органов власти. На 09:45 (5:45) сообщения поступили о 18 школах, детской поликлинике, мировом суде, торговом центре "Европа", министерстве экономического развития Республики Хакасия", - говорится в сообщении.
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