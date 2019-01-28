Более 15 социальных учреждений и краевое правительство эвакуировали в Красноярске из-за сообщений о "минировании"

28.01.19 07:16

© РИА Новости. Игорь Руссак

28 января. Interfax-Russia.ru - Более 15 социальных учреждений, в том числе школ и больниц эвакуировали в Красноярске из-за сообщений о "минировании", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в правоохранительных органах.

"Это серия сообщений, подобна той, что уже была осенью 2017 года, когда массово эвакуировали социальных объекты и административные здания, и сейчас все происходит по той же схеме - серия заведомо ложных сообщений о минировании, происходит с ай-пи адресов из-за рубежа" - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что всего было эвакуировано более 15 объектов, в настоящее время некоторые из них уже проверены, люди вернулись обратно.

Как сообщает находящийся возле здания краевого правительства корреспондент "Интерфакс-Сибирь", сотрудников госучреждения также в настоящее время выводят на улицу. По словам работников - им также сообщили о том, что поступил сигнал о якобы заложенном взрывном устройстве в здании.