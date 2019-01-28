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Похищение Куинджи: картина пропала на глазах у многочисленных посетителей музея
 
 
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28.01.19 13:08

Украденное из Третьяковки полотно Куинджи найдено - МВД

© РИА Новости. Максим Блинов
28 января. Interfax-Russia.ru - Задержан подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, украденное полотно найдено.

"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи‘ , - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - сказала И. Волк.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими". По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД .

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается, заключила И. Волк.

В свою очередь в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщили, что найденная картина не повреждена.

"Источники сообщают, что картина не повреждена", - говорилось в сюжете.

По данным телеканала, полотно "Ай-Петри. Крым" в настоящий момент все ещё находится в полиции.

В пресс-службе музея "Интерфаксу" подтвердили, что на картине нет видимых повреждений.

"На картине нет видимых повреждений", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в понедельник.

Между тем сам подозреваемый заявил, что не совершал никаких преступлений.

Видео задержания подозреваемого опубликовано на сайте МВД.РФ.

На вопрос оперативников, за что он задержан, подозреваемый отвечает: "Без понятия".

На следующий вопрос, какое преступление он совершил, мужчина говорит: "Я не совершаю преступлений. Я - законопослушный гражданин России".

Задержанный также отрицает, что он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков.

На просьбу пояснить, где он был днем в воскресенье, задержанный говорит: "Плохо помню. Мне надо освежить память".

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что личность похитителя установлена.

"Подозреваемый в похищении картины - Денис Чуприков 1986 года рождения", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

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