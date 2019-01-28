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28.01.19 08:22
Москвичей просят вместо автомобилей пользоваться городским транспортом
"По прогнозам синоптиков в Москве 28 января прогнозируется небольшой снег. Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим и будут убирать снег в течение всего дня. Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать дороги, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в понедельник.
По словам собеседника агентства, инфраструктура и подвижной состав городского транспорта готовы к работе в сложных погодных условиях.
"Серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", связанных с ухудшением погоды 27 января зафиксировано не было", - подчеркнули в транспортном департаменте.
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