Москвичей просят вместо автомобилей пользоваться городским транспортом

28.01.19 08:22

© РИА Новости. Илья Питалев

28 января. Interfax-Russia.ru - Московские власти просят автомобилистов в понедельник пересесть на городской транспорт, чтобы не мешать коммунальным службам убирать снег в течение дня.

"По прогнозам синоптиков в Москве 28 января прогнозируется небольшой снег. Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим и будут убирать снег в течение всего дня. Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать дороги, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в понедельник.

По словам собеседника агентства, инфраструктура и подвижной состав городского транспорта готовы к работе в сложных погодных условиях.

"Серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", связанных с ухудшением погоды 27 января зафиксировано не было", - подчеркнули в транспортном департаменте.