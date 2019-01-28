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28.01.19 08:24

Сообщения о "минировании" социальных объектов проверяют в ряде регионов Сибири

© РИА Новости. Вадим Жернов
28 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники оперативных служб эвакуируют административные здания и социальные объекты в ряде регионов Сибири после сообщений о минировании в понедельник.

Сообщения поступают на электронную почту организаций, в которых говорится, что здания якобы заминированы.

В Кемерово из-за сигналов о минировании были эвакуированы около 40 зданий, в том числе школы, городские больницы, хоспис, администрации районов города.

В Абакане были эвакуированы около 8 тыс. человек. По ряду сообщений были проведены проверки, которые не подтвердили наличие взрывных устройств.

В социальных сетях жители Омска сообщают об эвакуации школ, больниц, в том числе детских, отделениях соцзащиты. Управление МВД России по Омской области информацию о поступающих сообщениях "не опровергает и не подтверждает".

В пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что "сигналов очень много", по всем проводятся работы. В мэрии Барнаула уточнили, что из-за сигналов о минированиях отменяются занятия в школах города.

В Новосибирске были эвакуированы четыре больницы, ряд бизнес-центров и школ.

В Красноярском крае эвакуированы 15 соцучреждений, в том числе краевое правительство и школы. По многим объектам были проведены проверки, сигналы оказались ложными.

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