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28.01.19 08:26
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток
"За неполные двое суток в городе, по предварительным расчетам, выпало около 50% месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.
Норма осадков для января в Москве - 42 мм.
По прогнозу синоптиков, активная фаза осадков в столичном регионе завершилась. Днем в Москве возможен лишь небольшой снег при температуре минус 3-5 градусов и северном ветре с порывами до 5-10 м/с.
Власти Москвы заявили, что на полную очистку города от выпавшего в выходные снега понадобится неделя.
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