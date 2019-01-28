Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток

28.01.19 08:26

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 января. Interfax-Russia.ru- Мощный снегопад, который начался в столице в субботу, к 6:00 понедельника пополнил январскую копилку осадков на 21 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"За неполные двое суток в городе, по предварительным расчетам, выпало около 50% месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

Норма осадков для января в Москве - 42 мм.

По прогнозу синоптиков, активная фаза осадков в столичном регионе завершилась. Днем в Москве возможен лишь небольшой снег при температуре минус 3-5 градусов и северном ветре с порывами до 5-10 м/с.

Власти Москвы заявили, что на полную очистку города от выпавшего в выходные снега понадобится неделя.