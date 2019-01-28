Путин: нельзя забывать страшные испытания блокады Ленинграда

28.01.19 08:59

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда фашистами в годы Великой Отечественной войны страшнейшим преступлением против человечности, заявил, что дата ее прорыва никогда не станет "проходной" в истории России, и призвал не допустить повторения таких преступлений.

"Это событие навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для всего мира. Как навсегда останутся в памяти 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города", - сказал В.Путин, выступая на торжественном спектакле-концерте, посвященном 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как отметил В.Путин, "конечно, жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде, нельзя никогда".

"Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить непреступный город циничным измором, целенаправленным осознанным истреблением тысяч мирных граждан. Вот это и называется преступление против человечности", - подчеркнул глава государства.

В.Путин напомнил, что "в кольце блокады, в адских условиях голода и холода ленинградцы трудились и сражались (...) под оглушительный грохот бомбежек и под изнурительный стук метронома". Президент подчеркнул, что ленинградцы и в этих условиях "думали о своих детях и внуках, сохранили для них культурные ценности и уникальные памятники". "Наш долг передать дальше всю героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев, и нашу боль о сотнях тысяч жертв", - сказал В.Путин.

Президент призвал: "Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал Победу, памяти, которой завещано объединять народы, призывать людей к миру и справедливости".

"И поэтому даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными, дежурными", - заверил В.Путин.

Он пожелал долгих лет жизни ветеранам Великой Отечественной войны.