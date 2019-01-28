Земельные участки в Астраханской области получат более 2 тыс. многодетных семей

28.01.19 09:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 января. Interfax-Russia.ru - Бесплатные земельные участки многодетным астраханцам в 2019 году планируется выдавать в Наримановском и Приволжском районах региона, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы Астраханской области в понедельник.

"Администрация Астрахани работает над межмуниципальными соглашениями о передаче безвозмездно в собственность земельных участков в Наримановском и Приволжском района. После заключения соглашений в этом году более 2 тысяч многодетных семей смогут получить участки в районе Началовского шоссе, в поселках Морской, Сабанс-Яр, Мошаик, Свободный и др.", - сказал собеседник агентства.

На 1 января 2019 года в очереди на земельные участки под строительство стоят 3 тысячи 13 семей астраханцев, под садоводство - 781.

"Кроме того, уже разработан проект закона Астраханской области о выплате денежной компенсации взамен предоставления земельных участков", - добавил сотрудник пресс-службы.

В 2017 году участки получили 549 многодетных астраханских семей, в 2018 году - 1 тыс. 218 семей. В пресс-службе главы региона отметили, что врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов взял вопрос обеспечения землей льготников под личный контроль и поручил главе администрации Астрахани Радику Харисову найти все возможные пути для скорейшего решения проблемы.