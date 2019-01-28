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28.01.19 09:03
Земельные участки в Астраханской области получат более 2 тыс. многодетных семей
"Администрация Астрахани работает над межмуниципальными соглашениями о передаче безвозмездно в собственность земельных участков в Наримановском и Приволжском района. После заключения соглашений в этом году более 2 тысяч многодетных семей смогут получить участки в районе Началовского шоссе, в поселках Морской, Сабанс-Яр, Мошаик, Свободный и др.", - сказал собеседник агентства.
На 1 января 2019 года в очереди на земельные участки под строительство стоят 3 тысячи 13 семей астраханцев, под садоводство - 781.
"Кроме того, уже разработан проект закона Астраханской области о выплате денежной компенсации взамен предоставления земельных участков", - добавил сотрудник пресс-службы.
В 2017 году участки получили 549 многодетных астраханских семей, в 2018 году - 1 тыс. 218 семей. В пресс-службе главы региона отметили, что врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов взял вопрос обеспечения землей льготников под личный контроль и поручил главе администрации Астрахани Радику Харисову найти все возможные пути для скорейшего решения проблемы.
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