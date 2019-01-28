Непогода мешает работе аэропорта Саратова

28.01.19 09:07

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 января. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия снова стали причиной отмены и задержки авиарейсов в аэропорту Саратова в понедельник.

На онлайн-табло аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий отменены два утренних рейса в Москву (Шереметьево) и два задержаны (Внуково).

Также отменены два утренних рейса из Москвы (Шереметьево) в Саратов, задержан рейс из Сургута.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.