Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в частном доме в Челябинской области

28.01.19 09:16

© РИА Новости. Илья Питалев

28 января. Interfax-Russia.ru - Восьмилетняя девочка погибла ночью в понедельник при пожаре в частном доме в Миассе Челябинской области, ее бабушка, дедушка и младшая сестра госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о возгорании в деревянном частном доме поступило диспетчеру около четырех часов утра. В результате пожара погибла девочка восьми лет, травмы различной степени тяжести получили 60-летние мужчина и женщина, а также девочка 2014 года рождения", - уточнили в пресс-службе.

Дом уничтожен огнем, причины возгорания выясняют дознаватели.

В свою очередь пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что пострадавшие взрослые и ребенок госпитализированы в миасскую больницу.

"Состояние мужчины тяжелое, ожог 60% поверхности тела. Он находится в реанимации, ему проводят искусственную вентиляцию легких и противошоковые мероприятия. Запланирована консультация со специалистами областного ожогового центра", - говорится в сообщении.

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, у нее нет сильных ожогов.

Ребенок также получил небольшие ожоги, состояние удовлетворительное, находится в отделении травматологии.