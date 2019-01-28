Школьные занятия отменены в ряде уральских городов из-за морозов

28.01.19 09:26

© РИА Новости. Яков Андреев

28 января. Interfax-Russia.ru - Школы ряда городов Уральского федерального округа в понедельник частично или полностью отменили занятия из-за низкой температуры воздуха.

Так, в Ишиме (Тюменская область) в понедельник полностью отменены школьные занятия первой смены из-за 35-градусного с мороза. Во вторую смену не учатся дети с первого по девятый классы, сообщается на сайте городской единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

В двух других городах региона - Тобольске и Ялуторовске - в первую смену также не учатся школьники с первого по девятый классы, в Заводоуковске отменены занятия у начальных классов, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городских администрациях.

В Ханты-Мансийске из-за 32-градусного мороза отменены занятия первой смены с первого по девятый классы, сообщается на сайте окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщили агентству в ЕДДС Сургута и Нефтеюганска, в понедельник занятия отменены для школьников с первого по шестой классы и с первого по четвертый классы первой смены соответственно.

В Кургане в первую смену не учатся ученики начальных классов, сообщается на сайте городской администрации.

По данным курганского гидрометцентра, утром в городе было минус 26 градусов.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе из-за морозов были частично отменены занятия в школах Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), Кургана, городах Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.