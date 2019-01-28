Водителям в Ярославле дали сутки бесплатного проезда на общественном транспорте

28.01.19 09:45

© РИА Новости. Алексей Фурман

28 января. Interfax-Russia.ru - Мэрия Ярославля в понедельник проводит акцию "Снежный билет" для снижения загруженности на автодорогах в период уборки после снегопада, сообщает пресс-служба мэрии.

"Все автовладельцы смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении.

Власти считают, что выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Также это поможет при очистке дорог от снега.

Бесплатный проезд для автолюбителей возможен в автобусах, троллейбусах, трамваях и не распространяется на маршрутные такси. Другие категории жителей Ярославля, несмотря на прошедший снегопад, льгот по проезду не имеют.