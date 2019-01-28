Наши по праву: 77% россиян против передачи Японии Курильских островов
  
На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
   
Похищение Куинджи: картина пропала на глазах у многочисленных посетителей музея
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
28.01.19 10:27

Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи

© РИА Новости. А.Соломонов
28 января. Interfax-Russia.ru - Инженерный корпус Третьяковской Галереи открыт для посещения выставки Архипа Куинджи, на входе собралась очередь, передаёт корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

Посетителей с билетами пропускают на вход, около которого собрались представители прессы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГТГ, для посещения открыта только выставка А.Куинджи, поскольку ранее были продлено время ее работы.

Утром в понедельник сообщалось, что подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи задержан, украденное полотно найдено. "Сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В пресс-службе ГТГ сообщили "Интерфаксу", что у найденной картины нет видимых повреждений.

Картина была украдена из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - заявлял "Интерфаксу" информированный источник.

После исчезновения картины А.Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею был закрыт.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд А.Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.01.19 14:49
Картину Куинджи не вернут на выставку
.
  28.01.19 11:51
Раненные в Керченском проливе украинские моряки переведены из больницы в СИЗО
.
  28.01.19 11:22
Картину Куинджи вновь вывесят в Третьяковке после окончания следственных действий
.
  28.01.19 08:26
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток
.
  28.01.19 08:22
Москвичей просят вместо автомобилей пользоваться городским транспортом
.
  27.01.19 21:14
Cистему охраны и безопасности экспонатов могут пересмотреть после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи
.
  26.01.19 13:18
"Война Анны" получила гран-при "Золотого орла"
.
  25.01.19 11:18
Декоративное цифровое табло установят на станции метро "Ржевская" в Москве
.
  25.01.19 10:54
Почти 40 кг наркотиков изъяли во время ликвидации нарколаборатории в Московской области
.
  25.01.19 09:05
Уголовное дело возбуждено после пропажи иконы XVI века из фондов Государственного исторического музея


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket