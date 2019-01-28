Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи

28.01.19 10:27

© РИА Новости. А.Соломонов

28 января. Interfax-Russia.ru - Инженерный корпус Третьяковской Галереи открыт для посещения выставки Архипа Куинджи, на входе собралась очередь, передаёт корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

Посетителей с билетами пропускают на вход, около которого собрались представители прессы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГТГ, для посещения открыта только выставка А.Куинджи, поскольку ранее были продлено время ее работы.

Утром в понедельник сообщалось, что подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи задержан, украденное полотно найдено. "Сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В пресс-службе ГТГ сообщили "Интерфаксу", что у найденной картины нет видимых повреждений.

Картина была украдена из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - заявлял "Интерфаксу" информированный источник.

После исчезновения картины А.Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею был закрыт.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд А.Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.