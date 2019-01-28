|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.01.19 10:27
Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи
Посетителей с билетами пропускают на вход, около которого собрались представители прессы.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГТГ, для посещения открыта только выставка А.Куинджи, поскольку ранее были продлено время ее работы.
Утром в понедельник сообщалось, что подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи задержан, украденное полотно найдено. "Сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В пресс-службе ГТГ сообщили "Интерфаксу", что у найденной картины нет видимых повреждений.
Картина была украдена из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - заявлял "Интерфаксу" информированный источник.
После исчезновения картины А.Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею был закрыт.
Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".
В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд А.Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.
Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.
В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.
Выставка продлится до 17 февраля.
Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.
Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.
|
Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли в Москве за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.
.
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket