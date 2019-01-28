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28.01.19 10:49
Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии – опрос
Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.
Основные аргументы респондентов, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат России". Среди аргументов также доводы о том, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы", отмечают социологи.
В свою очередь, сторонники передачи островов Японии считают, то такой шаг был бы важен для выстраивания выгодных двусторонних взаимоотношений и подписания Мирного договора, сообщили в ВЦИОМ.
"Усиливается мнение, что при взаимодействии с Японией по вопросу южных островов Курильской гряды необходимо продолжать переговоры столько времени, сколько потребуется, чтобы прийти в результате к взаимоприемлемому решению (с 35% в 2009г. до 51% в 2018г.). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%)", - отмечают социологи.
"Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.
"Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение", - сказал В.Федоров.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 26 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".
Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.
19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.
"Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года", - говорилось в памятной записке правительства СССР правительству Японии от 27 января 1960 года.
В свою очередь в памятной записке правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года говорилось: " Правительство Японии не может одобрить позицию Советского Союза, выдвинувшего новые условия осуществления положений Совместной декларации по территориальному вопросу и пытающегося тем самым изменить содержание декларации. Наша страна будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но также и других исконных японских территорий".
В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.
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