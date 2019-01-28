Многодетным семьям предлагается бесплатно посетить театры в Тульской области

28.01.19 11:04

© РИА Новости. Владимир Вяткин

Тула. 28 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Многодетные семьи в Тульской области смогут бесплатно посещать спектакли ряда театров региона в рамках акции "Всей семьей в театр", сообщила пресс-служба тульского правительства.

"Это важная социальная акция не только поддерживает многодетные семьи, которые, не всегда имеют возможность приобрести билет в театр, но и формирует культуру семейного отдыха в театре", - приводит пресс-служба слова министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.

В рамках акции, которая проходит в Год театра, многодетные малоимущие семьи могут посетить спектакли в Тульском областном театре юного зрителя, Тульском государственном театре кукол и Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского. Среди них и уже полюбившиеся публике "Снежная королева", "Волшебник изумрудного города", "Спящая красавица", "Маленький принц", "По щучьему веленью", и новые интересные постановки для зрителей всех возрастов.

Билеты многодетным малоимущим семьям выдают в отделах социальной защиты населения по месту жительства.