Тела погибших в Черном море граждан Турции отправлены в Москву

28.01.19 11:11

© РИА Новости. Керчь ФМ

28 января. Interfax-Russia.ru- Тела четырех граждан Турции, погибших в результате пожара на двух танкерах в Черном море, будут доставлены в Стамбул в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Тела погибших находились в морге Керчи.

"Четыре тела - это граждане Турции - через Симферополь направлены в Москву. Ждут борт, ожидается, что сегодня вылетят в Стамбул", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Д.Мельгазиев уточнил, что тела шестерых погибших граждан Индии будут доставлены на родину немного позже, продолжается оформление документов.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. На данный момент "Канди" находится в территориальных водах РФ со стороны Крыма, а "Маэстро" - за пределами, но недалеко от черты.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Все пострадавшие были выписаны из керченской больницы 25 января, на следующий день они покинули Крым.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.