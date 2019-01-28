Картину Куинджи вновь вывесят в Третьяковке после окончания следственных действий

28.01.19 11:22

© РИА Новости. Максим Блинов

28 января. Interfax-Russia.ru - Картина Куинджи вернётся в экспозицию Третьяковки после завершения следственных действий, в ближайшее время все картины музея на временных выставках снабдят датчиками безопасности.

"В настоящее время картина Куинджи находится у правоохранительных органов, она ввернутся в экспозицию посла завершения следственных действий. Кроме того, в ближайшее время все картины музея на временных выставках снабдят электронными датчиками безопасности", - сообщил "Интерфаксу" Директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.